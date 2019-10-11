وزارة العمل تؤكد أنها ليست الجهة المنفذة لمشروع غزة الطارئ

وطن: أكدت وزارة العمل أنها ليست الجهة المنفذة لمشروع غزة الطارئ "المال مقابل العمل ودعم العمل الحر"، الذي ينفذ في قطاع غزة بتمويل من البنك الدولي.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مؤسسة مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع واختيار الشركاء، وأسماء المستفيدين، وأن دور الوزارة يقتصر على اللجنة الاستشارية بجانب وزارتي المالية والتخطيط، والتنمية الاجتماعية، والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، مشددة على أنه "ليس لها أي دور على الإطلاق في عملية اختيار المستفيدين أو الشركاء".

وأكدت التزامها بشكل كامل بالعمل على توفير البيئة اللازمة وتشجيع تنفيذ المشاريع التنموية والتشغيلية في كافة محافظات الوطن، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من ارتفاع كبير في معدلات البطالة، بسبب الحصار الإسرائيلي.

وكان مشروع "غزة الطارئ– المال مقابل العمل ودعم العمل الحر"، أطلق بداية العام بهدف تشغيل 5000 شاب وشابة من قطاع غزة من سن 18 حتى 34 عامًا، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 17 مليون دولار.