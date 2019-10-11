السفير الدجاني يلتقي نائبي رئيس برلمان عموم أفريقيا

وطن: على هامش إنعقاد الدورة الثالثة لبرلمان عموم افريقيا الخامس إلتقى هاشم الدجاني سفير فلسطين لدى جنوب أفريقيا يوم أمس في إجتماعين منفصلين مع النائب الثاني لرئيس البرلمان حيدرة عائشة سيسي ( جمهورية مالي ) والنائب الثالث للرئيس جمال بوراس ( الجزائر ) في مقر البرلمان بمدينة ميدرند الجنوب أفريقية ، حيث تناول معهما آخر التطورات السياسية الفلسطينية سواء على صعيد السياسات الإسرائيلية العنصرية تجاه شعبنا الفلسطيني بكافة أشكالها و الحصار الظالم على غزة، إضافة إلى الإستيطان التوسعي الذي يهدد فرص تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة وحصول شعبنا على حقوقه المشروعة في الحرية و الإستقلال.

كما أطلع الدجاني النائبين على خطورة السياسات والقرارات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية لصالح حليفتها الإستراتيجية "إسرائي"ل و التي تشكل إنتهاكا للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية والإتفاقات الموقعة في ظل الصمت الدولي غير المبرر، مشيرا إلى أهمية التضامن الدولي وخاصة الأفريقي على كافة المستويات الرسمية و غير الرسمية وأهمية دور البرلمان الأفريقي كونه يمثل إرادة شعوب القارة، لذلك حرصت القيادة الفلسطينية على الحصول على مكانة عضو مراقب لفلسطين في هذا المنبر الدولي الهام ،مذكرا بالتضامن التاريخي المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركات التحرر الأفريقية أثناء حقبة الإستعمار البغيض لمعظم دول القارة ، هذا وقد تم بحث السبل والآليات لتعزيز دور البرلمان في الدعم والتضامن لنصرة القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.

من جانبهما أبدى نائبا الرئيس سعادتهما بإستقبال سفير فلسطين وتأكيدهما على بذل جهودهما في تحقيق دعم وتضامن أمثل من البرلمان مع قضية شعبنا ، كما طرح كلاهما البرامج والمخططات التي سيعملان على تحقيقها إيمانا منهما بعدالة قضية شعبنا وحقه في الحصوله على كافه حقوقه المشروعة في الحرية والإستقلال كونهما يمثلان إراده شعوب القارة.