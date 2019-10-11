إصابات جراء مهاجمة الاحتلال المسيرات الأسبوعية شرق غزة

وطن: أصيب شابان وطفل بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الجمعة، جراء مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات الأسبوعية السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع على مقربة من السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وأطلق جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الفاصل شرق القطاع، الرصاص الحي و"المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من الفتية والشبان الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات الخمس التي تجري عندها فعاليات المسيرات الأسبوعية، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي شرق البريج وسط القطاع، وطفل بعيار "مطاطي" في رأسه شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب القطاع، وشاب بالرصاص "المطاطي" شرق منطقة أبو صفية شرق بلدة جباليا، إضافة لإصابة عدد من الشبان بالاختناق.