الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: نعمل على توسيع مسيرات العودة لتشمل جميع أماكن تواجد شعبنا

وطن: جددت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تأكيدها على استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي، وتصميمها على تطويرها وتوسيعها لتشمل جميع أماكن تواجد شعبنا، داعية ابناء شعبنا إلى المشاركة الواسعة والحاشدة في فعاليات الجمعة القادمة، في الأسبوع الـ79، والتي ستحمل عنوان ( لا للتطبيع)، رفضاً لكل أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والإعلامي والرياضي."

ووجهت الهيئة الوطنية في بيان صحفي نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى ضرورة إحالة الجرائم البشعة التي يتعرض لها شعبنا واطفاله إلى المحاكم الجنائية الدولية وفقاً لأحكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت الهيئة: لقد آن لهذا المجتمع الدولي عن صمته خاصة وانه يتشدق بقيم العدالة وحقوق الإنسان فعليه ان ينهض انتصاراً لأطفالنا واستجابةً لصرخاتهم البريئة.