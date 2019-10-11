البنتاغون ينشر ثلاثة آلاف جندي بالسعودية

وطن: أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر عن عزم بلاده إرسال ثلاثة آلاف جندي أميركي إضافي إلى السعودية، وذلك بطلب من ولي العهد محمد بن سلمان عقب هجمات أرامكو.

وقال إسبر -في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي- إنه تحدث مع محمد بن سلمان الذي طلب منه مساعدة إضافية في تحقيق الأمن بالمنطقة.

وحث وزير الدفاع الأميركي الحلفاء خاصة في أوروبا كي ينضموا إلى واشنطن في جهود الدفاع عن المنطقة.

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة إن هدف نشر قوات إضافية في السعودية "حماية مصالحنا بالمنطقة وردع إيران".

وتشمل التعزيزات الأميركية التي سيتم نشرها إضافة إلى الجنود، سربين من الطائرات المقاتلة وبطاريتين من طراز باتريوت، فضلا عن منظومة ثاد الدفاعية، وفق وزارة الدفاع الأميركية.

وكانت الوزارة ذكرت أنه تمت زيادة عدد القوات في المنطقة بحوالي 14 ألفا في إطار الاستثمار في الأمن الإقليمي.

ونهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الولايات المتحدة إرسال مئتي جندي إلى السعودية في أول انتشار مماثل منذ انسحاب القوات الأميركية في 2003.

وتعرضت منشأتا نفط تابعتان لشركة أرامكو السعودية في 14 سبتمبر/أيلول الماضي لهجمات أعلن الحوثيون المسؤولية عنها، لكن الولايات المتحدة وجهت أصابع الاتهام إلى إيران في الوقوف وراء هذه الهجمات التي هزت الأسعار في أسواق النفط بعد تسببها في خفض منتجات الشركة السعودية إلى النصف قبل أن تعلن السلطات عن إعادة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي.

واليوم الجمعة تعرضت ناقلة نفط إيرانية لضربتين يشتبه بأنهما صاروخيتان قبالة سواحل السعودية، وفق الشركة المالكة لها، في أول استهداف لسفينة تابعة للجمهورية الإسلامية منذ هجمات أرامك