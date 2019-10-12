درجات الحرارة تواصل ارتفاعها و"الارصاد" تحذر

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم السبت، حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج..

وغدا الأحد، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شرقية الى جنولبة شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين ايام الأحد والاثنين والثلاثاء من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، واشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.