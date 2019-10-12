الجرائم تتواصل بالداخل.. 3 إصابات منها خطيرة جراء اطلاق نار في حوادث مختلفة

وطن: أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، بجروح، وصفت إصابة اثنين منهم بالخطيرة، جراء تعرضهم لإطلاق نار مباشر في أنحاء متفرقة في الداخل.

حيث أصيب الشيخ علي الدنف من مدينة الرملة بإصابة خطيرة، نتيجة اطلاق 7 رصاصات نحوه أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر في أحد مساجد المدينة.

وفي جريمة أخرى وقعت في مدينة رهط في النقب، أصيب مهندس البلدية بثلاث رصاصات في قدمه، بعد خروجه من صلاة الفجر، وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي جريمة ثالثة، وقعت في قرية عارة في المثلث، أصيب شاب (20 عاما) بجروح خطيرة، في جريمة إطلاق نار ثالثة وقعت صباح اليوم.

يذكر أن 13 شخصا قتلوا خلال الشهر الماضي في الداخل نتيجة إطلاق النار، بينما بلغ عدد القتلى منذ مطلع العام الجاري 69، بينهم 11 امرأة.

وكانت قد انطلقت قبل يومين قافلة مركبات من مجد الكروم باتجاه القدس احتجاجا على تواطؤ الحكومة وشرطة الاحتلال في استفحال الجريمة في الداخل المحتل.