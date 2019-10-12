الأسيرة الجريحة مرح باكير تدخل عامها الاعتقالي الخامس داخل السجون

رام الله- وطن: دخلت الأسيرة المقدسية الجريحة مرح جودت موسى باكير (20 عام) من بيت حنينا، اليوم السبت، عامها الاعتقالي الخامس على التوالي داخل سجون الاحتلال.

وكانت مرح قد اعتقلت وهي فتاة قاصر بتاريخ 12/10/2015 بعد إصابتها ب 12 طلق ناري أثناء مغادرتها لمدرستها في حي الشيخ جراح

ادانتها سلطات الاحتلال بمحاولة تنفيذ عملية طعن.

واصدرت محكمة الاحتلال بحقها حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات و نصف و فرضت عليها غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل.

وتنقلت مرح في عدة سجون و تقبع حاليا في سجن "الدامون".