الاحتلال يبعد نجل الشهيد مصباح أبو صبيح عن الأقصى 15 يومًا

رام الله- وطن: أبعدت مخابرات الاحتلال، فتى عن المسجد الأقصى المبارك 15يوما.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة/سلوان، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الفتى محمد مصباح أبو صبيح (17 عامًا) بشرط الابعاد عن الأقصى لمدة 15 يومًا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أبو صبيح أثناء تواجده بالقرب من باب المجلس -أحد أبواب الأقصى، واقتادته للتحقيق في مركز شرطة "القشلة" بالبلدة القديمة.

كما قررت سلطات الاحتلال الافراج عن الفتى أحمد ابو غزالة بشرط الإبعاد عن مكان سكنه بالقدس القديمة لمدة 10 أيام، علمًا أنه اعتقل قبل نحو 3 أسابيع، وخضع لتحقيقات مستمرة في زنازين الاحتلال.