حالتهم الصحية تسوء.. 6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

وطن: يُواصل ستة أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري.

وذكر مركز أسرى فلسطين للدراسات، اليوم السبت، أن حالة بعض الأسرى المضربين الصحية وصلت إلى مرحلة الخطورة الشديدة.

والأسرى المضربون هم: أحمد عبد الكريم غنام (42 عامًا)، من دورا جنوب الخليل، مضرب منذ لليوم (91) على التوالي، إسماعيل أحمد علي (30 عامًا) من قرية أبو ديس شرق القدس المحتلة، منذ (81) يومًا، والقيادي طارق حسين قعدان (46 عامًا) من بلدة عرابة جنوب جنين، مضرب منذ (74) يومًا.

بالإضافة إلى الأسيرين أحمد زهران (42 عامًا)، من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله، مضرب منذ (19) يومًا، مصعب توفيق الهندي (28 عامًا) من قرية تل قضاء نابلس منذ(19) يومًا، والأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي (24 عامًا)، مضربة أيضًا منذ (19) يومًا.