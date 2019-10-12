"الصفا الإسلامي" يباشر تقديم خدماته المصرفية للجمهور في فرعه بضاحية البريد في القدس المحتلة

وطن: باشر مصرف "الصفا الإسلامي"، أحدث المصارف الإسلامية في فلسطين، تقديم خدماته المصرفية للجمهور في فرعه الجديد الكائن بضاحية البريد بمدينة القدس، وذلك في سابقة للبنوك الاسلامية، حيث سيكون اول فرع لبنك اسلامي في القدس، واستمراراً لخططه الاستراتيجية والتوسعية للانتشار في مختلف محافظات الوطن.

وأعرب مدير عام مصرف الصفا الإسلامي، نضال البرغوثي، عن سعادته "بافتتاح فرع جديد للمصرف في مدينة القدس لتقديم خدماتنا المصرفية لأهلنا في المدينة المقدسة، بما يسهم في حصولهم على خدمات وبرامج مالية متميزة وحديثة تعمل وفق ضوابط الشريعة الإسلامية".

وأضاف البرغوثي أن "افتتاح فرع جديد للمصرف في القدس يندرج في إطار الرؤية والاستراتيجية التي وضعتها إدارة الصفا لإيصال خدماتها المصرفية الإسلامية إلى كافة التجمعات السكانية الفلسطينية لخدمة كافة الشرائح في مجتمعنا، وذلك بهدف تحقيق الشمول المالي، وبما يتوافق مع رؤية سلطة النقد الفلسطينية بالنهوض في القطاع المصرفي الفلسطيني".

وأوضح "أن الفرع الجديد للمصرف في مدينة القدس من شأنه أن يلبي الاحتياجات المالية لسكان المدينة بمن فيهم فئة التجار، وأصحاب الحرف الصناعية، والمؤسسات المختلفة، وخاصةً العملاء الذين يرغبون بالحصول على منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، الأمر الذي سيعود على المدينة والمنطاق المحيطة بها بالنماء الإقتصادي من خلال توسيع الأعمال وتطويرها.

وأكد البرغوثي أن افتتاح فرع جديد في القدس يضاف إلى سلسلة النجاحات والانجازات المميزة التي تمكن المصرف من تحقيقها خلال فترة وجيزة منذ انطلاقته قبل ثلاثة أعوام، والتي تخللها افتتاح فروع له في محافظات الخليل ونابلس وجنين والبيرة إلى جانب المقر الرئيسي في مدينة رام الله، ليصبح لدى المصرف 6 فروع ومكتب، وقريباً سيفتتح فرعاً جديدا ً أيضا في بيت لحم مع المضي في التوسع والانتشار في باقي المحافظات، ضمن خطة توسع استراتيجية ستشمل جميع المحافظات الفلسطينية، وإلى إطلاق منتجات مصرفية إسلامية متميزة وفريدة يتم إطلاقها لأول مرة في فلسطين بما يلبي احتياجات العملاء الحياتية واليومية.

ودعا مدير عام "الصفا" جمهور العملاء والمواطنين إلى زيارة المصرف والتعرف عن كثب على المنتجات المصرفية والتمويلية المبتكرة للاستفادة منها.