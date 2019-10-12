الاسير الجريح احمد مناصرة.. عام اعتقالي جديد في سجون الاحتلال

وطن: يدخل الشبل المقدسي أحمد صالح مناصرة (17 عام) من بيت حنينا، اليوم عامه الاعتقالي الخامس داخل سجون الاحتلال.

اعتقل مناصرة و هو جريح بتاريخ 12/10/2015، واستشهد ابن عمه الطفل حسن في نفس يوم اعتقاله.

أدانته محكمة الاحتلال بتنفيذ عملية طعن داخل مستوطنة "بسجات زئيف" المقامة على أراضي قريتي حزما و بيت حنينا، و صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 12 عاما.

تم تخفيض الحكم لاحقا ليصبح 9 سنوات و نصف، وفرضت المحكمة عليه غرامة مالية بقيمة 180 ألف شيكل.

واعتقل الطفل داخل مؤسسة للاحداث و بعد ان اتم الرابعة عشرة من عمرة تم نقله إلى سجن "مجدو" و يقبع حاليا في سجن "الدامون".