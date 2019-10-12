ضبط سيارة منتهية الترخيص يقودها حدث بحمولة زائدة في نابلس

وطن: ضبطت الدورية المشتركة من الشرطة الخاصة والأمن الوطني سيارة منتهية الترخيص يقودها حدث وبها حمولة زائدة بلغت 20 راكباً إضافيا شرقي نابلس.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن المركبة يقودها حدث عمره 15 عاماً وبها 27 راكباً مع ان ترخيصها 7 ركاب فقط، وقد اوقفتها الدورية وأمنت الركاب بداخلها بمركبات أخرى بشكل قانوني.

وأضافت أن شرطة المرور قامت بحجز المركبة بنظام الحجز الاداري، فيما قامت شرطة حماية الاسرة والأحداث بضبط اقوال الحدث بحضور ولي أمره وتوقيفه لحين عرضه على نيابة الأحداث اصولاً.