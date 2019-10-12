اشتية: سيتم فتح المستشفيات المصرية بديلأً عن "الإسرائيلية" أمام المرضى من قطاع غزة

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتيه إن أهم الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع مصر هي فتح المستشفيات المصرية أمام المرضى الفلسطينيين، لتكون بديلا عن المستشفيات الإسرائيلية.

وأضاف اشتيه أن هناك قائمة من البضائع التي تستوردها السلطة من "إسرائيل" حيث سيتم عرضها على الجانب المصري ليكون السوق البديلة.

وتابع يقول في سياق حديث لقناة (دي إم سي) المصرية إن القاهرة تعتبر البوابة الحقيقية لسكان قطاع غزة من خلال معبر رفح.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إن رئيس الوزراء بحث مع المسؤولين المصريين خلال زيارته للقاهرة مؤخرا إمكانية ربط قطاع غزة بالكهرباء المصرية والاستغناء عن الاسرائيلية. وأضاف ملحم انه سيتم تحديث الخطوط الكهربائية المصرية المعطلة وصيانتها وتزويدها بشكل مبدئي الى القطاع .