انطلاق اعمال المؤتمر الفلسطيني الأردني الأول لمكافحة التدخين

وطن: انطلقت اعمال المؤتمر الفلسطيني الأردني الأول لمكافحة التدخين، مساء اليوم السبت، في مستشفى الأردن بالعاصمة الأردنية عمان، تحت عنوان" نحو استراتيجية تشاركية لمكافحة التبغ"

وتستمر اعمال المؤتمر يومي السبت والأحد، بحضور ومشاركة وزيرة الصحة مي كيلة، وراعي المؤتمر وزير الصحة الأردني سعد جابر، ورئيس مستشفى الأردن عبد الله بشير، ورئيس الجمعية الأردنية لمكافحة التدخين بسام الحجاوي، والرئيسة الفخرية للجمعية الفلسطينية صفاء ناصر.

وجرى خلال الافتتاح عرض مسرحية حول مكافحة التدخين، وعقب ذلك تم الإعلان عن التوأمة بين الجمعيتين وتوقيع المراسم، وتكريم عبد السلام المجالي كشخصية المؤتمر لعام 2019 لدعمه مكافحة التدخين.

وسيتضمن اعمال المؤتمر اليوم الثاني العديد من اوراق العمل الهامة التي تسلط الضوء على حجم المشكلة، والإجراءات والتشريعات والأنظمة والقوانين والتعليمات، والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية، وقصص النجاح، وانشطة مجتمعية، والمستجدات على الساحة الوطنية والاقليمية والعالمية، من حيث منتجات التبغ مثل السيجارة الالكترونية ومنتجات التبغ المسخنة.