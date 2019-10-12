بوتين يؤكد وجوب مغادرة جميع القوات الأجنبية الموجودة في سوريا بشكل غير شرعي

وطن- سانا: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وجوب مغادرة جميع القوات الأجنبية غير الشرعية الموجودة على الأراضي السورية.

وقال بوتين خلال حديث لقناة آر تي: على كل من هم موجودون على أراضي أي دولة وفي سوريا تحديدا بشكل غير شرعي مغادرتها، هذا ينطبق بشكل عام على جميع الدول، يجب تحرير أراضي سوريا من الوجود العسكري الأجنبي وتجب استعادة وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية بالكامل.

وتشارك القوات الجوية الروسية منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية في دعم جهود الجيش العربي السوري في حربه على التنظيمات الإرهابية.

من جهة ثانية أعلن بوتين أن روسيا تعمل على تطوير منظومات هجومية تتغلب على أي نظام دفاع صاروخي، مشيرا إلى أن بلاده دخلت مرحلة تصميم جيل جديد من الصواريخ وقد باشرت تجارب عملية لمنظومة صاروخية جديدة ذات صاروخ ثقيل عابر للقارات وقد أطلق عليه اسم "سرمات".

وأضاف بوتين: إن سرعة أحدث صاروخ روسي فرط صوتي روسي تتجاوز 20 ماك وهي في مأمن من وسائل الدرع الصاروخي.