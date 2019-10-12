حماس: اعتراف الموساد بتنفيذ اغتيالات انتهاك لسيادة الدول

وطن: اعتبرت حركة حماس، مساء اليوم السبت، تصريحات رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين، حول اغتيال نشطاء من المقاومة في دول مختلفة، بأنها اعتراف بانتهاك الاحتلال لسيادة تلك الدول واعتدائه على حرمة أراضيها.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، إن الاحتلال يتصرف ككيان متمرد على القانون الدولي.

وأضاف "إن المقاومة الفلسطينية هي حق مشروع للشعب، يجب على الأمة بكل مكوناتها دعمها بكل السبل الممكنة".

وتابع "إن جرائم الاحتلال داخل فلسطين وخارجها، لن تسقط بالتقادم، ولن توقف مقاومتنا، وسنغلق الحساب الكامل مع الاحتلال بتحريرنا لكامل أرضنا ومقدساتنا".