الاحتلال يهدد بالرّد على قرار السلطة بمقاطعة العجول "الإسرائيلية"

وطن: هددت حكومة الاحتلال السلطة الفلسطينية بوقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها، رداً على قرار السلطة بوقف استيراد العجول منها.

وبحسب (القناة 13) العبرية، فقد جاء التهديد ضمن رسالة بعث بها ما يسمى "منسق" حكومة الاحتلال، كميل أبو ركن، الى السلطة، فحواها "أنه إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية من قبل السلطة فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من السوق الإسرائيلية سيترتب على ذلك عواقب وخيمة حيث ستقدم إسرائيل في المدى القريب على وقف إدخال المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها".

وبحسب ما نقله الإعلام العبريب فإن دولة الاحتلال "لن تسمح بوجود مقاطعة من أي نوع للمنتوجات الاسرائيلية، نتيجة القرار الأحادي للسلطة الفلسطينية الذي يضر باقتصاد الطرفين، فبعد عدة توجهات لحل القضية على مستويات مختلفة، قمت بإنذار الطرف الفلسطيني بأن عدم عودة الأمور الى سابقتها سينتج عنه عدم السماح بادخال جزء ملموس من المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل".

وكان أصحاب مزارع العجول والشاحنات الإسرائيليين، قد نظموا مظاهرة، السبت، احتجاجاً على وقف الحكومة الفلسطينية استيراد العجول.

وبحسب الإعلام العبري، فإن المظاهرة، اتجهت نحو الكنيست الإسرائيلي في مدينة القدس، معبرةً عن رفض القرار الفلسطيني الخاص باستيراد العجول.

وكانت السلطة الفلسطينية قررت قبل عدة أسابيع وقف استيراد العجول من إسرائيل، ضمن استراتيجيتها بدء الانفكاك الاقتصادي.