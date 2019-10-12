شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" PWC" الدولية في مرمى التحريض الإسرائيلي لإجبارها على مغادرة فلسطين

وطن: بعد أقل من شهرين على اقتحام جيش الاحتلال مؤسسات أهلية فلسطينية ومصادرة أجهزة حاسوب وملفات منها، جاءت مؤسسة "محامو المملكة المتحدة من أجل اسرائيل (UKLIF)" الصهيونية لتلقي مزيدا من التحريض والادعاءات ضد اتحاد لجان العمل الزراعي، من خلال الادعاء بوجود صلة بين عمل الأسير سامر عربيد في الاتحاد ونشاط الجبهة الشعبية.

وتزعم المؤسسة الصهيونية بقيام شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز- (فلسطين) المتخصصة بالتدقيق المالي على الشركات والمؤسسات من ضمنها اتحاد لجان العمل الزراعي، بغض الطرف عن صلة الاتحاد بالجبهة الشعبية.

التحريض يستهدف الشركات الدولية لإجبارها على مغادرة فلسطين

عملية التحريض ضد مؤسسات المجتمع المدني ليست بجديدة، بل هي مستمرة منذ سنوات، بهدف ترهيب الممولين لوقف تمويلها وإغلاقها، وتبرير اقتحامها ومصادرة وتحطيم ما بداخلها، لكن الجديد زج اسم شركة دولية تتمتع بشفافية ومهنية عالية مثل شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز كوبرز- (فلسطين)، الأمر الذي ينطوي على ترهيب هذه الشركات والمؤسسات الدولية ومضايقتها بهدف إجبارها على مغادرة فلسطين.

وهذا فصل جديد أخر من قبل الاحتلال لمحاولة الضغط على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني من خلال اقحام أسماء شركات التدقيق الدولية مثل "برايس ووتر هاوس كوبرز PWC" الدولية، وتشويه صورة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني امام المجتمع الدولي من خلال وصمها بعدم الشفافية المالية، وبالتالي اجبار هذه المؤسسات الدولية على مغادرة فلسطين.

وتعتبر شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" هي شبكة خدمات مهنية متعددة الجنسيات تتخذ من لندن، المملكة المتحدة مقراً لها، وتعد من أكبر شركات الخدمات مهنية على مستوى العالم

وفي معرض رده على هذه الاتهامات، نفى اتحاد لجان العمل الزراعي لـوطن، بشكل قطعي هذه الاتهامات ووصفها بأنها ادعاءات "سخيفة" تسعى لاستهداف الاتحاد وغيره من مؤسسات المجتمع المدني وتحريض الممولين الدوليين على هذه المؤسسات لوقف تمويلها وإغلاقها.

اتحاد لجان العمل الزراعي: هذه الاتهامات "سخيفة"

وقالت إدارة اتحاد لجان العمل الزراعي إن هذه المؤسسة الصهيونية تشن حملة على الاتحاد ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الأخرى منذ سنوات، لوقف تمويلها وإغلاقها، خاصة المؤسسات المتخصصة بالأرض واستصلاح الأراضي في المناطق المسماة "ج"، والتي تهدف لحماية الأرض من المصادرة، بالإضافة إلى المؤسسات الحقوقية مثل الضمير والحق.

وأضافت إدارة الاتحاد "هذه المؤسسة أرسلت العام الماضي تحذيرا لشركائنا، من بينهم المدقق المالي "شركة برايس ووتر هاوس كوبرز"، وهي شركة تدقيق عالمية تعمل وفق المعايير الدولية ولا تحابي الاتحاد أو غيره، لأن عملها يخضع لأنظمة وقوانين دولية".

وحول ادعاءات المؤسسة الصهيونية التي حاولت ربط عمل الأسير سامر عربيد في الاتحاد بأنشطة الجبهة الشعبية، اعتبرت إدارة الاتحاد في حديثها لوطن، بأن هذه الادعاءات "استخفاف بعقول البشر، وكل الادعاءات ضد سامر تم تضخيمها من قبل الاحتلال، ونشكك بها، حيث تم الاعلان عن انه في حالة موت سريري بعد 3 ساعات من اعتقاله، وتم نشر الاتهامات مباشرة للتغطية على جريمة الاحتلال في تعذيبه".

وأضافت: كل هذه الادعاءات باطلة فارغة لا اساس لها من الصحة بتاتا، فالاتحاد يعمل منذ 35 عاما وفق المعايير الدولية والقانون الفلسطيني، ويخضع لسلسلة من التدقيقات العالمية له، لذلك عندما يتم القاء هذه الادعاءات على الاتحاد يعتبر هذا استخفافا بعقول البشر".

وأكدت أن "الهدف من هذه الادعاءات هو وقف تمويل الاتحاد وباقي المؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني". مشيراً إلى أن الممولين ليسوا سخيفين ليصدقوا هذه الادعاءات غير المبنية على حقائق.

الضمير: التحريض يأتي في سياق استهداف منظمات المجتمع المدني وتجفيف تمويلها

وفي تعليقها على التحريض الإسرائيلي واقتحام المؤسسات الأهلية الفلسطينية، قالت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس لـوطن، إن ذلك يأتي في سياق الحملة والهجمة التي تشنها دولة الاحتلال خاصة وزارة التخطيط الاستراتيجي، على المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وتشمل تلك الحملة اعتقال المدافعين عن حقوق الانسان، وطواقم هذه المؤسسات والتهديد حياة بعض افراد الطواقم، والمنع من السفر، وتشويه سمعة هذه المؤسسات بربطها بـ"الارهاب"، ومحاولة تجفيف مصادر التمويل لها لأن الحملة تشمل الممولين ومؤسسات دولية أبضا تتعامل مع مؤسسة الضمير وغيرها من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.

وأوضحت فرنسيس أنه في تاريخ 19/9/2019، تم اقتحام مقر الضمير فجرا من قبل قوات الاحتلال، وسرقة خمسة اجهزة حاسوب نقال "لابتوب"، وذاكرة لكاميرا وثلاث ذاكرات لحوااسيب وبعض المنشورات والكتب، والعبث بالمكاتب داخل المقر، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها اقتحام المؤسسة، حيث تعرضت للاقتحام عامي 2002، و2012.

وفيما يلي ننشر التقرير التحريضي، الذي أعدته مؤسسة محامو المملكة المتحدة من اجل إسرائيل (UKLFI) الصهيونية، وترجمته وطن:

بريس ووتر هاوس تغض الطرف عن اعتقال اثنان من المدراء الماليين لأحدى المنظمات التي تدقق عليها

احتجز اثنان من المدراء الماليين العاملين في احدى المنظمات الفلسطينية غير الحكومية، والتي قامت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز فلسطين (PWC) في وقت سابق، بالتدقيق على حساباتها بزعم صلاتهما بإحدى المجموعات "الإرهابية".

ومن المعروف أن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز فلسطين (PWC)، التي قامت في وقت سابق بمراجعة حسابات اتحاد لجان العمل الزراعي (UAWC)، خلال الفترة الواقعة ما بين عام 2014 وحتى عام 2018، تواجه الان مشكلة اعتقال اثنين من مدرائها الماليين بتهم تتعلق بالانتماء لمجموعات مسلحة.

سامر مينا سالم عربيد الذي شغل منصب المدير المالي لدى اتحاد لجان العمل الزراعي (UAWC) من عام 2015 – 2016، هو الآن رهن الاعتقال بتهمة قيادته لخلية إرهابية قامت بزرع عبوة ناسفة قتلت المستوطنة رينا شنيرب واصابة عائلتها.

عبد الرازق فراج، الذي عمل لمدة 30 عاماً مديراً مالياً لدى اتحاد لجان العمل الزراعي (UAWC)، تعرض ايضاً للاعتقال الإداري مرتين أثناء قيام شركة برايس ووتر هاوس بمراجعة حسابات الاتحاد، المرة الأولى كانت في شهر فبراير حتى أغسطس 2014، اما الثانية في مايو حتى يوليو من العام 2017، بسبب انتمائه للجبهة الشعبية.

وتأسس اتحاد لجان العمل الزراعي من قبل أعضاء من الجبهة الشعبية، وبدوره أكد جهاز الامن الداخلي الإسرائيلي العام (الشاباك)، ارتباط الاتحاد الوثيق بالجبهة الشعبية، كما صنفته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" بأنها "الذراع الزراعي" للجبهة الشعبية.

وبناء على تقرير صدر عن مدقق حسابات يعمل لدى احدى شبكات المحاسبية الدولية الأربع، فإن الاتحاد الأوروبي والعديد من المنظمات غير الحكومية تبرعوا بملايين اليورهات لصالح الاتحاد، وبالتالي فانه من المرجع أن جميع هذه المبالغ كانت تحت سيطرة مديرها المالي.

ويفترض التقرير أن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز تكون على تواصل كامل مع مدير أي منظمة او مؤسسة عندما تقوم بتدقيق حساباتها، لكنها على الرغم من ذلك غضت النظر عن صلة اتحاد لجان العمل الزراعي بالجبهة الشعبية، وهذا يعتبر خرقا واضحا للأخلاقيات المهنية ومدونة السلوك الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشركات المتعددة الجنسيات.

وتجدر الملاحظة، ان مؤسسة "محامو المملكة المتحدة من اجل إسرائيل (UKLFI)، تحقق الان في وجود اية روابط بين المنظمات غير الحكومية واية جهات "ارهابية"، والتي بدورها قدمت شكوى في شهر يونيو 2019 لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز باشتباهها بوجود انتهاكات واضحة لمدونة السلوك التي اقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD ) والخاصة بالشركات المتعددة الجنسيات، ومازال التحقيق مستمرا حتى الان.

سامر مينا سالم عربيد

شغل سامر عربيد عدة مناصب ادراية، منها منصب المدير المالي لدى اتحاد لجان العمل الزراعي (UAWC) من عام 2015 وحتى عام 2016، وعمل ايضا كمحاسب في مؤسسة الضمير.

ووفقاً لمزاعم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، قاد عربيد خلية تابعة لجبهة الشعبية كانت قد نفّذت هجومًا بالعبوات الناسفة أسفر عن مقتل مستوطنة.

من جهة أخرى اعتبرت صحيفة الجيرو سالم بوست في مقال لها نشر في 5 أكتوبر "" ان عربيد يعتبر أحد مسؤولي الجبهة الشعبية في رام الله، وقد تم اعتقاله سابقاً لتورطه في أنشطة مسلحة نفذت خلال الانتفاضة الثانية تحت القيادة المباشرة لهذا الحزب، بتهم تتعلق بصنع وتركيب العبوات الناسفة وتنفيذ العمليات.

وفي ذات السياق، قالت منظمة العفو الدولية أن عربيد ينتمي للجبهة الشعبية، استنادا على مقال نشر في 14 اذار من العام 2016 على موقع شبكة صامدون الإلكتروني، جاء فيه أن عربيد تعرض للاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر وذلك في شهر ديسمبر من العام 2015، عندما كان يشغل منصب المدير المالي لاتحاد لجان العمل الزراعي، ومن ثم تجديد اعتقاله لمدة 3 أشهر إضافية في شهر اذار 2016، وتزامن ذلك مع نفس الفترة التي كانت تقوم شركة واتر برايس هاوس بعملها كمدقق حسابات لدى اتحاد لجان العمل الزراعي.

بالإضافة الى ذلك، أتى المقال على ذكر تاريخ عربيد مع الاعتقالات الإدارية والتي بدأت في العام 2003- 2006، لتعود مرة اخرى في العام 2007- 2008، وفي شهر أكتوبر 2013 تم القاء القبض عليه مجددا واحتُجز رهن الاحتجاز الإداري لمدة أربعة أشهر.

وفي مقال اخر نشر عام "تحت عنوان الانتفاضة الإلكترونية"، ذكر فيه ان عربيد عمل سابقا محاسباً لدى مؤسسة الضمير، وبقي حتى عام 2018 يعرّف عليه انه محاسب لدى مؤسسة الضمير وذلك حسب موقعها الالكتروني.

عبد الرازق فراج

قضى فراج المدير المالي اتحاد لجان العمل الزراعي 6 سنوات بالسجن وذلك من عام 1985 إلى 1991 بتهمة الانتماء للجبهة الشعبية، وكذلك تعرض للاعتقال الإداري أكثر من مرة.

ومنذ أطلاق سراحه من السجن في عام 1991 تم اعتقاله ست مرات، وفي كل مرة كان رهن الاعتقال الإداري. ووفقا لمنظمة العفو الدولية فان فراج شغل منصب المدير المالي للاتحاد منذ عام 1985- وحتى عام 1991.

من جهتها عادت وأكدت مجلة الفرونت لاين في مقالة لها نشرت بتاريخ 11 يوليو عام 2014 ان فراج اعتقل إداريا في العام 1994- 1996، 2002- 2006، وفي العام 2009 ، وكذلك في شهر ديسمير 2012 ، و25 يوليو 2014، وكان مقررا اطلاق سراحه في 24 أغسطس 2014 .

وسجلت النشرة الإخبارية لمنظمة العفو الدولية التي أصدرت في تاريخ 13 ابريل 2018، أن فراج اعتقال في تاريخ 21 مايو 2017 حيث تم اصدار بحقه الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، وكان من المفترض إطلاق سراحه في 20 ديسمبر 2017 ولكن تم تجديد اعتقاله عدة مرات.

ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 16 أغسطس 2018، عاد الفراج بعد الافراج عنه لمتابعة عمله كمدير مالي واداري للاتحاد.

ولذلك تبين انه بينما كانت واتر هاوس فلسطين تقوم بالتدقيق على حسابات الاتحاد تم اعتقاله وسجنه مرتين وذلك من فبراير حتى أغسطس 2014، ومن مايو 2017 حتى يوليو من نفس العام بتهمة تنفيذه عمل مسلح بالتعاون مع عربيد باسم الجبهة الشعبية، الامر الذي وصفته بالخطير.

من جهتها اعتبرت كارولين تيرنر مدير مكتب مؤسسة محامو المملكة المتحدة من اجل إسرائيل (UKLFI)، "ان الاعتقالات الإدارية المنتظمة لمدير الشؤون فراج، خلال قيام شركة واتر هاوس بمراجعة حسابات الاتحاد قد تزامنت مع اعتقال سامر عربيد في نفس تلك الفترة، ووصفت صلة الجبهة الشعبية مع واتر هواس بالأمر الغريب والخاطئ، خاصة ان الأخيرة لم تقم بالتبليغ عن وجود شبهات تؤكد تلك الصلة".

واعتبرت ان الاتحاد ومؤسسة الضمير لا يتمتعان بمعايير الشفافية المالية والإدارية بسبب عدم قيامها بنشر التقارير المالي والادرية المختصة بمصادر تمويلهما، لذلك قامت المنظمة الإسرائيلية "مراقبة المنظمات غير الحكومية" بجمع معلومات من مصادر مفتوحة حول تلقيمها تمويلا أوروبيا حسب تقريرها المرفق.

وعبرت مؤسسة محامو المملكة المتحدة من اجل إسرائيل (UKLFI)، عن قلقها البالغ من ان هؤلاء المانحين ربما كان يعتمدون على نتائج عمليات المراجعة للحسابات التي كانت تقوم بها واتر هاوس فلسطين عند تقديم هذه التبرعات. وهو السبب وراء فشلها في الكشف والابلاغ عن الصلات المسلحة المزعومة لمديري الشؤون المالية للاتحاد والجبهة الشعبية، الامر الذي يعتبر تراجع في أدائها ومنهيتها المتوقعة من هذا النوع من الشركات المتعددة الجنسيات مثل شركات التدقيق والمحاسبة الدوليه "Big."

للاطلاع على التقرير باللغة الإنجليزية من موقعه، اضغط هنا

موقع " ngo-monitor الإسرائيلي" .. تحريض أكثر

تجدر الإشارة إلى أن دولة الاحتلال انشأت عام 2001 مؤسسة تدعى "مراقبة المنظمات غير الحكومية" والتي تسمى اختصارا بـ " موقع " موقع " ngo-monitor الإسرائيلي "، واتخذت من القدس مقرها لها، حيث تكمن وظيفتها الأساسية مراقبة واعداد تقارير عن عمل ونشاط المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في فلسطين، حيث تعد تقاريرها من منظور موالٍ لإسرائيل، أي كلما كان تقرير المنظمات الدولية داعما للحقوق الفلسطينية أكثر، كلما كان تقرير مؤسسة " موقع " ngo-monitor الإسرائيلي " تحريضيا أكثر.

هذه خلاصة التحريض ضد هذه المؤسسات

ويختص عمل اتحاد لجان العمل الزراعي في ثلاثة جوانب، هي الزراعة والمياه والبيئة، وهي عبارة عن مشاريع تنموية واغاثية طارئة لحوالي 20 الف مستفيد في الضفة وغزة، يستفيد منها افقر المزارعين والعائلات، وتأتي ضمن أهداف الاتحاد في رفع انتاج المزراعين وزيادة دخلهم ومكافحة الفقر.

والترجمة الفعلية لعمل اتحاد لجان العمل الزراعي تعني منع "سرطان الاستيطان" من الاستيلاء على مزيد من الأراضي، وذلك من خلال دعم وتمكين صمود المزارع الفلسطيني في ارضه.

ومن اسم مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان تنبع أنشطتها، فهي مؤسسة حقوقية فلسطينية تتكفل بالدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال، بخلاف انتماءاتهم السياسية، وكذلك ترصد وتوثق انتهاكات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين.

وبالتالي، من هنا نجد الخلاصة النهائية للتحريض الإسرائيلي على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وهي محاربة انشطة هذه المؤسسات سواء كانت انشطة إنسانية أو حقوقية، بهدف وقف أي دعم أو تمكين للمواطن ووقف الدفاع عنه، ووقف توثيق انتهاكات الاحتلال.