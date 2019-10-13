فيديو .. اقتحام منزل عائلة الاسير سامر العربيد والاسير القيادي بالشعبية وليد حناتشة

رام الله - وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد، منزل عائلة الاسير سامر العربيد في مدينة رام الله.

وافاد مراسل وطن للانباء ان قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم منزل عائلة الاسير سامر العربيد في رام الله، ومنزل الاسير القيادي في الجبهة الشعبية وليد حناتشة.

وقال مراسلنا ان مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال فجرا خلال اقتحام قوات الاحتلال لحي الطيرة في المدينة، خلال اقتحام المنزلين.

كما اندلعت مواجهات في بلدة سردا، حيث رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة خلال انسحاب جيش الاحتلال من المدينة ما ادى الى اصابة جندي في جيش الاحتلال في وجهه.