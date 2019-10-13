الأسيران المقدسيان خالد باسطي و طارق دويك يدخلان عامها الاعتقالي الخامس

وطن: يدخل الأسيران المقدسيان خالد صلاح الدين خميس باسطي (32 عاما) و طارق خليل عباس دويك (26 عاما)، اليوم الاحد، عامهما الاعتقالي الخامس على التوالي داخل سجون الاحتلال.

وكان الأسيران قد اعتقلا بتاريخ 13/10/2015 في مستوطنة "رعنانا" بعد إصابتهما بجروح خطيرة، نتيجة الاعتداء عليهما من قبل المستوطنين بالضرب الشديد وقد إدخلا على إثرها إلى المستشفى.

أدين خالد و طارق بتنفيذ عملية طعن و صدر بحق خالد حكم بالسجن لمدة 21 عاما بينما صدر بحق طارق حكم بالسجن لمدة 18 عاما

يذكر أن الأسير خالد متزوج و أب لطفلين و يقبع في سجن نفحة بينما يقبع طارق في سجن النقب الصحراوي.