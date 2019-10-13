التونسيون يدلون بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد

رام الله- وطن: يدلي التونسيون بأصواتهم اليوم الأحد، لاختيار رئيس جديد للبلاد، في انتخابات يتنافس عليها المرشحان رجل الإعلام نبيل القروي، وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد.

ودعي أكثر من 7 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع التي تفتح أبوابها اعتبارا من الساعة الثامنة (07.00 ت غ) على أن تغلق السادسة مساء (17,00 ت غ)، باستثناء بعض المراكز في ولايات حدودية مع الجزائر.

يذكر أنه إثر وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي في 25 تموز/يوليو الماضي، فقد نظمت في تونس انتخابات رئاسية مبكرة في 15 أيلول/سبتمبر على أن يتم انتخاب الرئيس قبل 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وفقا لما ينص عليه الدستور التونسي بمدة زمنية لا تتعدى التسعين يوما.