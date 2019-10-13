وطن الأخبار عربي دولي

التونسيون يدلون بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد

13.10.2019 09:15 AM
التونسيون يدلون بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد

رام الله- وطن: يدلي التونسيون بأصواتهم اليوم الأحد، لاختيار رئيس جديد للبلاد، في انتخابات يتنافس عليها المرشحان رجل الإعلام نبيل القروي، وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد.

ودعي أكثر من 7 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع التي تفتح أبوابها اعتبارا من الساعة الثامنة (07.00 ت غ) على أن تغلق السادسة مساء (17,00 ت غ)، باستثناء بعض المراكز في ولايات حدودية مع الجزائر.

يذكر أنه إثر وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي في 25 تموز/يوليو الماضي، فقد نظمت في تونس انتخابات رئاسية مبكرة في 15 أيلول/سبتمبر على أن يتم انتخاب الرئيس قبل 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وفقا لما ينص عليه الدستور التونسي بمدة زمنية لا تتعدى التسعين يوما.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير