قوات الاحتلال تعتقل الأسيرين المحررين زاهر بركات ويزن عبد الدايم شرق طولكرم

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسيرين محررين من بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وذكر مكتب نادي الأسير في طولكرم لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين زاهر عامر عبد الكريم بركات (27 عاما)، ويزن تيسير صبحي عبد الدايم (21 عاما)، عقب دهم منزليهما.

وفي السياق، فتشت قوات الاحتلال منزل ذوي الأسير أحمد محمد فقها (20 عاما)، الذي اعتقلته مساء أمس على حاجز زعترة جنوب نابلس، وقامت بالاستيلاء على مركبة والده.