بنك الاسكان يساهم بدعم صندوق الطالب المحتاج في جامعة الخليل

وطن: بحضور عميد شؤون الطلبة صلاح الشروف ومسؤول وحدة المنح والمساعدات حكم الجعبري، استقبلت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الخليل مدير بنك الاسكان/ فرع الخليل نائل سجديّة، بحيث تم مناقشة سبل التعاون المشتك بين الجامعة والبنك.

وقد قام بنك الإسكان من مبدأ الشراكة المجتمعية بالمساهمة بدعم صندوق الطالب المحتاج بالجامعة، وذلك ضمن سلسلة تبرعات قام بها البنك للجامعات الفلسطينية، حرصاً منه على اتمام المسيرة التعليمية لكافة الطلبة تحت أي ظرفٍ كان.

وبدوره ثمن عميد شؤون الطلبة صلاح الشروف المساعدة التي قدمها البنك لصالح صندوق الطالب، وتمنّى المزيد من التطور والنجاح للبنك للقيام بدوره المجتمعي والوطني بشكل مستمر، وأكد على أن ذلك ليس بجديد على البنك الذي عرف بعطائه وانسجامه مع المجتمع ودوره المميز في مساعدة الحالات الإنسانية والتنموية.

وبالنيابة عن البنك أفاد نائل سجديّة بالنيابة عن الدور الذي يلعبه بنك الإسكان في تقديم الدعم للعديد من الأنشطة والفعاليات، وخاصة التعليمية.

ومن جانبه بيّن حكم الجعبري دور صندوق الطالب في تقديم المساعدة للطلبة في تغطية رسومهم الجامعية.

ومن الجدير ذكره بأن الجامعة قامت بانشاء هذا الصندوق، لجمع التبرعات وتخصيصها لدعم الطلبة الجامعيين المحتاجين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة تعيق إكمال مسيرتهم التعليمية.