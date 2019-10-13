الإسلامي الفلسطيني يدعم مجلس صيدا القروي

رام الله - وطن: إطار شراكته وتعاونه مع المؤسسات المجتمعية والسلطات المحلية قدم البنك الإسلامي الفلسطيني مساهمة مالية لدعم أنشطة مجلس صيدا القروي في محافظة طولكرم.

وزار عنان الصباح مدير مكتب عتيل في البنك الإسلامي الفلسطيني مجلس صيدا القروي وكان في استقباله السيد سمير عجاج رئيس المجلس وعدد من طاقم المجلس، وبحث معهم سبل تطوير التعاون بين المؤسستين بما يخدم سكان البلدة.

وللبنك الإسلامي الفلسطيني مساهمات عديدة في مجال دعم قطاع التعليم فهو يحظى بأولوية خاصة في برنامج المسؤولية المجتمعية لدى البنك، ويحاول البنك تقديم مختلف اشكال الدعم لهذا القطاع لما له من أهمية في بناء الانسان والوطن.

وبدوره شكر السيد سمير عجاج رئيس مجلس صيدا القروي البنك الاسلامي الفلسطيني مدراء وموظفين على مساهماتهم المتكررة في تطوير القطاعات المختلفة في البلدة وخصوصا قطاع التعليم متمنيا لهم دوام التقدم في عملهم وخدمة وطننا العزيز.