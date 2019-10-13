"المشتركة" تطلب عقد جلسة طارئة لـ"الكنيست" لبحث العنف في الداخل

وطن: طالبت كتلة القائمة المشتركة بعقد جلسة طارئة للكنيست، وذلك في ظل موجة العنف المستشرية في المجتمع العربي وجرائم القتل المتتالية داخل اراضي عام 48.

وشاركت كتل "كاحول لافان" و"العمل" و"ميرتس" في طلب عقد الجلسة الطارئة.

وقالت القائمة المشتركة في بيان أصدرته، أمس السبت، إن "رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، هو المسؤول الأول بصفته رئيسا للحكومة، إلى جانب مايدعى بوزير الأمن الداخلي، عن انعدام الأمن الشخصي وانتشار السلاح في البلدات العربية واستفحال العنف في المجتمع العربي دون رادع، وعليهم تحمل مسؤولية ذلك".

وفي هذا السياق، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 74 شخصا، بينهم 11 امرأة، منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.

يأتي ذلك في ظل الحراك الشعبي الرافض لمظاهر العنف والجريمة، والاحتجاج المتواصل في مختلف البلدات العربية، فيما يتواصل تواطؤ الشرطة وتقاعسها عن مواجهة الجريمة المنظمة وجمع السلاح.

(عرب48)