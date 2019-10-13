افتتاح معرض الكتاب السنوي الرابع في رام الله

رام الله- وطن: صباح اليوم الأحد، معرض الكتاب السنوي الرابع في مركز البيرة الثقافي، تحت عنوان "بالقراءة نرتقي ونعرف أكثر".

وافتتح المعرض الذي نظمته بلدية البيرة بالشراكة مع وزارة الثقافة، وجمعية الناشرين، ومديرية التربية والتعليم، ومؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، كل من: نائب رئيس بلدية البيرة جمال شلطف، والوكيل المساعد في وزارة الثقافة محمد عياد، ومدير دائرة المختبرات والمكتبات بوزارة التربية والتعليم بسام نعيم.

ومن المقرر ان تستمر فعالياته حتى الخميس المقبل، وتشارك فيه 23 دار نشر ومكتبة من الضفة، والقدس، وأراضي عام 1948، وتشمل فعالياته عروض تراثية، ورواية قصص، وورش عمل للأطفال، وعروض أفلام، وتوقيع كتب.