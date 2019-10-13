الرئيس يقرر إحالة 7 محافظين على كادر "ديوان الرئاسة" للتقاعد

وطن: أكد رئيس سلطة الأراضي، موسى شكارنة، لوطن، قرار الرئاسة، إحالة 7 محافظين على كادرها الى التقاعد وهم، إضافة إلى شكارنة: مروان مسعود محمد عورتاني، حمدالله حافظ احمد حمدالله، عبدالله حسن جمعة الافرنجي، مامون ابراهيم محمود سويدان، باسم راجح حماد جاغوب، الياس مشيل الياس زنانيري.

وبين شكارنة أن القرار صدر قبل نحو ثلاثة شهور.

غير أن القرار نشر في جريدة الوقائع الرسمية في عددها الـ 159، في 29 أيلول الماضي.

وجاء القرار الرئاسي استنادا لاحكام النظام الاساسي لمنظمة التحرير ولاحكام القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على احكام قانون الخدمة المدنية رثم 4 لسنة 1998وتعديلاته، والاطلاع على احكام قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، وعلى احكام قانون التأمين والمعاشات رقم 8 لسنة 1964 وتعديلاته، وعلى احكام قانون مكافآت ورواتب اعضاء المجلس التشريعي واعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته، وتحقيقا للمصلحة العامة.