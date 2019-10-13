مكافحة الفساد والهيئة الإسلامية المسيحية تتفقان على خطة مشتركة لتعزيز جهود مكافحة الفساد

وطن: اتفقت هيئة مكافحة الفساد والهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، على اهمية وضع خطة عمل مشتركة لتعزيز المشاركة المجتمعية والمؤسسات التعليمية وعلماء الدين في جهود مكافحة الفساد، والتعاون المشترك في نشر الوعي من خلال اعداد الحملات الاعلامية حول الفساد وأسبابه ومضامينه وآليات مكافحته.

كما اتفق الجانبان على ضرورة توجيه البحث العلمي ودعم الانشطة البحثية والعلمية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون المشترك لتنشئة الجيل الجديد على مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد، اضافة الى بلورة وإعداد خطة من قبل الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تعاون مشتركة بين رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار احمد براك وأمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى، اليوم الأحد 13 تشرين الاول 2019.

وقال براك إن توقيع مذكرات التعاون والتفاهم بين الهيئة وكافة المؤسسات والوزارات تأتي بهدف إتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الفساد، وتنفيذا للإتفاقيات الأممية والعربية والوطنية لتعزيز جهود مكافحة الفساد "، معبرا عن سعادته بتوقيع مذكرة التعاون مع هذه المؤسسة الرائدة.

وأوضح أن توقيع المذكرة يأتي تدعيما لمبدأ تضافر الجهود الوطنية كأحد المبادئ الأساسية التي تستند إليها هيئة مكافحة الفساد في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، ومن باب تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق أهداف هيئة مكافحة الفساد في خلق بيئة رافضة للفساد في المؤسسات والمجتمع الفلسطيني تقوم على ركائز النزاهة والشفافية والمساءلة.

وأشار إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي إمتدادا لمذكرات سابقة وُقعت بين الطرفين، مؤكدا على اهمية إستمرار التعاون المشترك وتوطيده.

بدوره، نقل أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، مباركة الشيخ محمد حسين والبطريرك ميشيل صباح للتعاون بين الجانبين، موضحا بأن الهيئة الإسلامية المسيحية تتبنى وترتكز على مبدأ سيادة القانون والدولية العلمانية، مؤكدا على إلتزام دولة فلسطين بحقوق الإنسان، مشيرا إلى ان سيادة القانون تعتمد على المجتمع وليس على فرد واحد فقط.

وكشف عيسى عن أن الهيئة الإسلامية المسيحية ستعمل على تعزيز التوعية الدينية بأهمية مكافحة الفساد بكافة المستويات في المساجد والكنائس والجامعات والكليات، مؤكدا إستعداده التام لتقديم المساعدة اللازمة لهيئة مكافحة الفساد بما يتعلق بمكافحة الفساد من المنظور الديني. مشيدا بعمل هيئة مكافحة الفساد ورئيسها وطاقمها.

من الجدير ذكره بأن هيئة مكافحة الفساد وقعت في الاونة الاخيرة عددا من مذكرات التفاهم والتعاون المشترك مع عدد من المؤسسات الرسمية والعامة والاعلامية ومؤسسات القطاع الخاص في اطار سياسة الانفتاح التي تتنباها الهيئة انطلاقا من قناعة الهيئة بان جهود مكافحة الفساد غير محصورة في جهة دون غيرها، بل هي واجب جماعي تستوجب مشاركة جميع الاطراف في تعزيزها في مجتمعنا .