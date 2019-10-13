مكافحة الفساد تشارك بورشة عمل إقليمية في الأردن

وطن: شارك وفد من هيئة مكافحة الفساد في ورشة عمل إقليمية بعنوان "الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني"، نظمتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية بالتعاون مع مركز رؤى للدراسات التنموية والاستراتيجية.

وتندرج هذه الورشة والتي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان ضمن سلسلة أربعة برامج إقليمية تدريبية تشارك فيه وفود من الدول العربية فلسطين والأردن والعراق ومصر، وتهدف هذه البرامج لتبادل الخبرات بين هذه الدول في مجال مكافحة الفساد.

وإمتدت الورشة لخمسة أيام قدمت خلالها الوفود تجارب دولها في مكافحة الفساد، وقسمت الورشة إلى أربعة محاور وهي "الإطار المرجعي للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد" و"قواعد الإمتثال وابعاد الفساد" و"مؤشرات الفساد في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني"، و"منظومة التشريعات لهيئات النزاهة ومكافحة الفساد"، كما شملت الورشة زيارة ميدانية إلى مقر هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية.

وقدم رئيس وفد هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية الدكتور حمدي الخواجا ورقة بحثية إستعرض خلالها التجربة الفلسطينية في مكافحة الفساد، مشيرا إلى قانون مكافحة الفساد الفلسطيني، وإختصاصات الهيئة وآلية عملها، والخطط الإستراتيجية المستقبلية للهيئة.

كما قدم وفد الهيئة سلسلة من المداخلات والتعقيبات، حيث أشادت الوفود العربية المشاركة بعمل هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية وإنجازاتها على الرغم من جميع المعيقات السياسية والإقتصادية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الهيئة لتعزيز حضورها العربي والإقليمي والدولي، حيث تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة بمكافحة الفساد حول العالم، لتبادل الخبرات وتعزيز قدرة موظفيها على خدمة الشعب الفلسطيني وتحقيق طموحاته خاصة في مجال مكافحة الفساد.