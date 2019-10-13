226 حادث سير حصيلة الأسبوع الماضي في الضفة

وطن: نشرت الشرطة الفلسطينية حصيلة الحوادث التي وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية والتي نتج عنها لقي مصرع شخصين و إصابة 190 بجروح، جراء 226 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 226 حادث سير، نتج عنها إصابة 190 شخص، وصفت إصابة 18 بالمتوسطة، و 172 بالطفيفة .

وأضافت، أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 13225 مركبة، وأنزلت عن الشارع 33 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 5896 مخالفة مرورية، وحجزت 130 مركبة للتأكد من قانونيتها بالاضافة الى اتلاف 283 مركبة.