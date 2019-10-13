اشتية يؤكد أهمية تضافر الجهود لمحاربة ظاهرة العنف في قرى وبلدات الداخل

وطن: اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية، أن ظاهرة العنف في الداخل مقلقة، وتستهدف ضرب النسيج المجتمعي لأهلنا هناك.

جاء ذلك خلال استقبال اشتية، الأحد، في مكتبه برام الله، وفدا من بطريركية الروم الأرثوذكس الأورشليمية في القدس، على رأسه الأب عطالله مخولي راعي الكنيسة الارثوذكسية في كفر ياسيف.

وبحث اشتية مع الوفد إمكانيات تضافر الجهود بين رجال الدين، والفعاليات العربية، وكل الحريصين من أهلنا في الداخل، لمحاربة ظاهرة العنف التي تعصف بأبناء شعبنا في المدن والبلدات والقرى بأراضي 1948.

واشار اشتية إلى ضرورة تعزيز التواصل بين كافة أبناء شعبنا ومؤسساته أينما تواجدوا، معربا عن فخره واعتزازه بالتسامح والتعايش والمحبة بين أبناء شعبنا بكل اطيافه واتجاهاته.