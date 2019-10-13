تواصل الاحتجاجات في الداخل المحتل على الجريمة وتواطؤ الاحتلال

وطن: تظاهر المئات من سكان منطقة وادي عارة في الأراضي المحتلة عام 1948، مساء اليوم الأحد، عند مدخل قرية عرعرة على شارع 65 (وادي عارة)، احتجاجا على تفشي العنف والجريمة، وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية.

وأغلق المتظاهرون الشارع الرئيسي، ورفعوا لافتات تعبر عن احتجاجهم على الجريمة وتطالب بنبذ المجرمين كما تندد بتواطؤ الشرطة الإسرائيلية، كتبوا على بعضها: "كفى للترويج للسلاح"، "سلاح الإجرام بترخيص الشرطة"، "شرطة متخاذلة = جريمة متفشية".

وردد المتظاهرون الهتافات المنددة بتفاقم جرائم القتل في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48، والمستنكرة لجرائم القتل وتقاعس الشرطة الإسرائيلية في فك رموز الجرائم وغياب إنفاذ القانون في مكافحة ظاهرة السلاح المرخص وغير المرخص.

يذكر ان 73 شخصا، بينهم 11 امرأة، قتلوا منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم في أراضي الـ48، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018، ما يعني ارتفاعا بنسبة 67% على عدد ضحايا جرائم القتل.