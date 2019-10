مجزرة جديدة ترتكبها طائرات العدوان التركي في رأس العين

وطن-سانا: ارتكب الطيران التركي، اليوم الأحد، مجزرة بحق المدنيين والصحفيين في غارة شنها على قافلة في السوق المغلق بمدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي ذهب ضحيتها عشرات الأشخاص بينهم صحفيون أجانب بحسب مصادر إعلامية محلية.

وأظهر مقطع فيديو للقافلة صوراً لعشرات الجثث والمصابين الذين تعرض معظمهم للتشويه والحرق.

وكانت الميليشيات الموالية لتركيا قد أقدموا، أمس السبت، على إعدام عدة أشخاص رمياً بالرصاص على طريقة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد أن تم تكبيلهم جنوب تل أبيض بريف الرقة الشمالي. واعتبرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن تلك جريمة أمس هي دليل "على أن معظم من يشارك في العدوان التركي على سورية هم أعضاء في التنظيم التكفيري".

Turkish jets struck a convoy heading from Cizire to Serekaniye. Initial reports say that the airstrike left many people dead or wounded. Journalists from France and Brazil are also reported to be in the targeted convoy. pic.twitter.com/LfJlmfrkbZ