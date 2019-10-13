الجيش السوري يتحرك للشمال لمواجهة العدوان التركي ويدخل منبج

وطن: قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن وحدات من الجيش السوري "تتحرك لمواجهة العدوان التركي على الأراضي السورية".

فيما أفادت وسائل إعلام سورية محليّة بدخول الجيش السوري إلى مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وتحدث مصدر كردي عن أن دخول الجيش السوري إلى منبج سيتم مع الحفاظ على الهيكلية الداخلية للمجالس العسكرية وقوى الأمن الداخلي، وأشار إلى فتح جميع حواجز "قسد" أمام مرور الجيش السوري "تمهيداً لمواجهة العدوان التركي بدعمٍ روسي".

فيما كشف سياسي كردي كبير لوكالة "رويترز" أن الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية تجري محادثات في قاعدة روسية.