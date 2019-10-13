جمعية حماية المستهلك الفلسطيني تدعو الحكومة إلى التوسع في منع إدخال البضائع "الإسرائيلية"

وطن: دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، الحكومة، إلى توسيع منع إدخال البضائع الاسرائيلية التي لها بديل من الدخول إلى السوق الفلسطينية، ودعم المنتج الوطني ذو الجوده العالية و السعر المنافس.

وفي بيان وصل وطن نسخة منه أكدت جمعية حماية المستهلك على وقوفها ودعمها لقرارات الحكومة وتأكيدها على حقنا في تنويع مصادر الاستيراد وفق ما نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي.

كما طالب البيان وزارة الحكم المحلي الى ايجاد مسالخ للمواشي في المحافظات التي لا يتوفر فيها شروط الذبح الصحية، خاصة وأن الأختام الواجب وضعها على الذبيحة عند عرضها لتبين نوعها إن كانت مستوردة أو محلية غير متوفرة.

وكما دعت جمعية حماية المستهلك، المواطنين، إلى دعم المنتج الوطني، والوقوف إلى جانب المزارعين ودعمهم في أراضيهم المهدده بالسرقة من المحتل ومساندتهم في قطف الزيتون.