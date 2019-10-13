محكمة الاحتلال تمدد توقيف قاصرين وشبان من العيسوية

وطن: مددت محكمة الاحتلال الاسرائيلي، مساء الأحد، توقيف قاصرين وشبان من قرية العيسوية، إلى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وافاد شهود عيان بأن شبانا مثلوا اليوم أمام محكمة الصلح غربي القدس، ومددت توقيف كل من آدم شفيق عبيد ومعتصم حمزة عبيد ومحمد مروان عبيد، الى يوم غد الاثنين.

كما مددت المحكمة كل من خالد مصطفى وسعيد مصطفى ونديم الصفدي وحاتم حسن زمرد وخالد وليد عبيد وضياء أيمن عبيد ومحمد ابراهيم درويش وفارس الزعتري وعلي حمدان، إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة فجر اليوم في قرية العيسوية، بعد اقتحام منازل الشبان وتحطيم بواباتها.