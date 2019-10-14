أنباء غير سارة لعشاق ريال مدريد

وطن: تلقى عشاق ريال مدريد اليوم أنباء غير سارة ، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها النجم الكرواتي لوكا مودريتش وكذلك النجم الويلزي جاريث بيل خلال مواجهة المنتخبين في تصفيات (يورو 2020) .

واضطر المدير الفني للمنتخب الكرواتي إلى استبدال لوكا مودريتش في الدقيقة " 90 " من مباراة المنتخب أمام نظيره المنتخب الويلزي بعد التحام قوي مع أحد لاعبي ويلز .

كما أن النجم الويلزي جاريث بيل تحامل على نفسه في اللحظات الأخيرة من المباراة وذلك بعد أن تعرض لشد عضلي في الساق اليسرى .

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا وغلطة سراي ثم برشلونة عقب التوقف الدولي الحالي، علماً أن النجم الألماني توني كروس يعاني هو الآخر من إصابة .