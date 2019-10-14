الإسلامي الفلسطيني يدعم مدرسة بنات قراوة بني حسان الأساسية

وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني دعما لمدرسة بنات قراوة بني حسان الأساسية قضاء سلفيت، وذلك بهدف توفير بيئة تعلمية ملائمة للطالبات.

وزار المدرسة صبحي المنير مدير مكتب بديا في البنك الإسلامي الفلسطيني برفقة السيد تامر ريان رئيس بلدية قراوة بني حسان والشيخ عبد الستار ريان مدير المدرسة الشرعية وكان في استقبالهم مديرة المدرسة والطاقم التدريسي.

ويركز برنامج المسؤولية المجتمعية للبنك الإسلامي الفلسطيني على قطاع التعليم ويعمل على تعزيزه، من خلال توفير الاحتياجات اللازمة له سواء من خلال دعم المؤسسات التعليمية أو دعم الأنشطة المساندة، بهدف خلق جيل متعلم قادر على البناء والتعمير.

وتتوزع مساهمات البنك لتشمل كافة المحافظات مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا مع الاهتمام بأن يكون لتدخلاته أثر إيجابي ومستدام على الفئات المستفيدة.

من جهتها شكرت مدرسة بنات قراوة بني حسان الأساسية البنك الإسلامي الفلسطيني على مساهمته في توفير احتياجات المدرسة وعلى وقوفه إلى جانب مؤسسات المجتمع المختلفة.



