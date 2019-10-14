نحو مستقبل عربي خلاق وواعد

وطن: لا أعلم لماذا أصبح عندي ميل شديد لكتابة مقالاتي بلا عنوان، فالقضايا التي نعاني منها في أوطاننا العربية تكاد تكون نفسها، من المغرب العربي إلى مصر والسودان فدول الشام والعراق وأخيرا الخليج مع اختلافات نسبية !

أولا:

كل إنسان عربي يجب أن يدرك مكامن القوة الجبارة لموقع الوطن العربي الاستراتيجي في ملتقى القارات بصورة جعلت من الشواطيء والممرات والمضائق المائية شريان تتنفس منه أوروبا وأمريكا .. كذلك لا يختلف عاقلان في الثروات الهائلة الموجودة في باطن أرض العرب من نفط وغاز ومعادن، ما يجعل هذا الوطن الممتد من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي من أغنى مناطق العالم !

لكننا للأسف لا نتمتع بالحرية والديمقراطية ولا بالشفافية في إدارة الموارد، ولا بحكم طبقة الكفاءات العلمية القادرة على إشعال روح التنافس بين الشباب العربي نحو الخلق والابتكار والإبداع.

أنا كاتب من غزة، أمضيت زهاء ثلاثون عاماً كمعلم رياضيات، موقعي الفرعي في الحوار المتمدن تجاوز 2 مليون زيارة .. لكن عندي طموح أن يصل عدد الزوار إلى ملايين أخرى، جلهم يأملون ويحلمون بمستقبل عربي أفضل، إن لم يكن لأجلنا، فمن أجل مستقبل أجيالنا القادمة.

أكتب الآن وقد دخل العالم العربي مرحلة صعبة وحساسة، في كثير من دول الوطن العربي تتكالب الدول الإقليمية والعظمى على احتلال واغتصاب أراضينا وثرواتنا، والواقع بلا مبالغة، أن إمكانات ومقدرات العالم العربي من الثروات المادية والبشرية لو أحسنت إدارتها لما وجدنا كل هذا الذل والفقر والهوان والتخلف !

لكننا من جهة أخرى أصبحنا نمتلك قدرة أسرع التواصل، فقد نكتب من وهران لنقرأ في الرياض، وقد نكتب من بيروت لنقرأ في السودان أو من القاهرة لتقرأ بغداد وهكذا.

إن ثورة الاتصال والتواصل بين الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج أصبحت أمرا واقعا، فلماذا لا تتحول مقدراتنا العربية لخدمة العرب في كل مكان. أبسط مثال سأطرح قضية قومية مهمة .. الآن كلنا نستخدم مواقع التواصل الأجنبية ( فيسبوك / تويتر ) وبينما يقع الموطن العربي ضحية للإعلانات الربحية التي تصب ملايين الدولارات يوميا في خزينة مارك زوكربيرغ والذي يدفع جزءا منها كضريبة دخل لحكومة الولايات المتحدة، فلماذا لا تقوم الجامعة العربية بطرح مناقصة لتصميم وإطلاق موقع تواصل حصري للعرب ؟؟؟ علماً بأن فيسبوك أصبح يحارب المحتوى الفلسطيني حتى للصحافيين العاديين لأن الرواية الفلسطينية حول كارثة الاحتلال الصهيوني تهدد استمرار إسرائيل في استغفال الشعوب الغربية كضحية لمذابح هتلر بينما تقوم هي نفسها بتطهير عرقي وسرقة الأرض والموارد الفلسطينية هذا خلاف القتل والتهجير.

من حقنا أن نتوحد كعرب في مواجهة أطماع المستعمرين والمحتلين، وهذا غير ممكن بدون مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية والشفافية تحت قيادة كفاءات يزخر بها عالمنا العربي، وخاصة فئة العلماء العرب في المهجر والشتات، والتي تعمل ليلا نهارا في تطوير أنظمة المعلومات والتكنولوجيا والهندسة والطب والفلك .. من حقنا أقمار صناعية ووكالة فضاء لتوفير إنترنت مجاني لكل العرب، ومن حقنا امتلاك كافة وسائل الدفاع عن أراضينا وممتلكاتنا بالتعاون مع دول عظمى صديقة .. باختصار شديد .. " نحن كعرب من حقنا حياة أفضل " !!!