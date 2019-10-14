أسعار الخضروات ترفع مؤشر الأسعار في أيلول وانخفاض اللحوم والمحروقات يكبح جماحه

رام الله- وطن: أظهر أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء، وزع نتائجه اليوم الاثنين، ارتفاعا في مؤشر الأسعار في ايلول بنسبة 0.33% مدفوعا خصوصا بارتفاع ملحوظ في اسعار الخضروات والدجاج، لكن انخفاض اسعار اللحوم والمحروقات حدّت من هذا الارتفاع.

فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.33% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة مع شهر آب 2019، بواقع 0.69% في قطاع غزة، وبنسبة 0.26% في باقي الضفة الغربية، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.09% في القدس الشرقية.

وعزا الاحصاء هذا الارتفاع في مؤشر الاسعار عموما في فلسطين لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 12.81%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.10%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 5.18%، وأسعار البيض بنسبة 1.48%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.04%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 3.23%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.22%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بنسبة 0.99%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.93%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر أيلول 2019 مع شهر أيلول 2018 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 2.28%، بواقع 2.33% في باقي الضفة الغربية، وبنسبة 1.62% في القدس الشرقية، وبنسبة 1.05% في قطاع غزة.

جغرافيا، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.69% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة مع شهر آب 2019، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 14.34%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 11.86%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 7.21%، وأسعار الدرنيات بنسبة 4.67%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.27%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بنسبة 2.66%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.55%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بنسبة 0.97%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في باقي الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.26% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة مع شهر آب 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 12.16%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.11%، وأسعار البيض بنسبة 3.74%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 8.84%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 2.56%، وأسعار الدرنيات بنسبة 2.30%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.01%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 0.97%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بنسبة 0.83%.

في المقابل، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس الشرقية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.09% خلال شهر أيلول 2019 مقارنة مع شهر آب 2019، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 5.74%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 5.42%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 4.68%، وأسعار الأرز بنسبة 4.28%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.32%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.51%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بنسبة 1.80%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.28%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.48%، وأسعار الغاز بنسبة 4.45%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.73%، وأسعار البيض بنسبة 2.11%.