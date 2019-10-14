الاحتلال يخلي المصلين من باحة مصلى باب الرحمة في القدس

وطن: أخلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، المصلين من باحة مصلى باب الرحمة في الأقصى.

وبدأت شرطة الاحتلال منذ صباح اليوم بإخلاء المصلين من باحة المصلى.

وفي السياق ذاته، قالت دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس، إن 50 مستوطنا متطرفا اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت صباح اليوم محافظ القدس عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح بالمحافظة شادي مطور، إضافة إلى عدد من المواطنين.