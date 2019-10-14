خالد بطراوي يكتب لوطن: لمن تقرع الأجراس؟

لمن تقرع الأجراس .. هي رواية للكاتب الفذ آرنست همنجواي ولا أريد أن أقتبس منها إلا عنوانها .... لأننا في حياتنا العملية أصبحنا " نطبل ونزمر" بل ونقرع الأجراس لنجاحاتنا وإنتصاراتنا الوهمية، ونكثر من تسليم الدروع التقديرية وشهادات التقدير لدرجة أفرغتها من مضمونها الحقيقي.

القصيدة التي نظمها المناضل الشاعر توفيق زّياد ومطلعها " هنا على صدوركم باقون" نرددها وتستهوينا كثيرا، ولكننا لا نؤسس لها. طالما أننا – وعلى إمتداد النضال الوطني الفلسطيني – لم نستطع حتى الان أن نحرر شبرا واحدا من أرضنا .. فلماذا نقرع الأجراس؟ ولماذا نصفق لأنفسنا فرحين بإنتصارات وهمية ونجاحات غير حقيقية؟

طالما أننا لم نحرر شبرا واحدا من أرضنا، فلماذا نتقاعس عن تحرير سنتمترا واحدا من عقولنا التي تجنح أكثر فأكثر نحو الظلامية والابتعاد عن الفكر التنويري، فنستنفر القبيلة والعشيرة والفصيل عند كل حادثة ونتنافخ شرفا ونصطف لنرقص " الدحية" التي لم أجد أن جذورها ضاربة في الموروث الشعبي الفلسطيني كما الدبكة؟

طالما أننا لم نحرر فترا واحدا من أرضنا، لماذا وقد صار لدينا – على إمتداد فترة ما بعد أوسلو – كيانا وطنيا لم نمأسسه ولم نقم بإرساء أسس المجتمع المدني المستند لمبدأ فصل السلطات وإحترام سيادة القانون وتوطيد حقوق الانسان؟ لماذا نلوم سلطة الكيان ونحن أنفسنا لم نؤسس لهذا الكيان؟ لماذا جلّ إهتمام كادر السلطة هو أمور شخصية تتعلق بالترقيات والسفريات والمياومات وحتى أين يركن موظف السلطة سيارته في كراج وزارته؟

طالما أننا لم نحرر مايكرومترا واحدا من أرضنا .. فلماذا إنقسمنا؟ بالله عليكم لماذا إنقسمنا، ولماذا نكرس هذا الإنقسام ولا يوجد أي جهد حقيقي في إعادة اللحمة؟ أهي مصالح شخصية إقتصادية ... السياسة تعبير مكثف عن الاقتصاد.

طالما أننا لم نحرر فترا واحدا من أرضنا، لماذا لم تعمل هيئات الحكم المحلي المختلفة في كافة محافظات الوطن على الرقي بخدماتها ومأسستها وتقديم الأفضل للمواطنين؟ لماذا يتم " فتح بطن الشارع " بعد تعبيده بأشهر ولسان حالنا يقول " العملية نجحت .. بس نسينا قطعة شاش أو مبضع في بطن المريض" لماذا يتكرس أكثر فاكثر لدى بعض أعضاء مجالس الهيئات المحلية مقولة " يا بعمل على كيفي .. يا بزعل" فنرى الاستقالات ورفض الاستقالات والعودة عن الاستقالات وكأن الأمر يكتسي الطابع الشخصي والمزاجي؟ أين هي خطط التنمية التي تنطلق أولا وأخيرا الى الاقرار بإننا لا نحتاج الى تنمية قطاع الخدمات والبنوك بل قطاع الانتاج بغية تحقيق التنمية من أجل الصمود المقاوم. لماذا تركنا "الحبل على الغارب" لاغراق مواطنينا بالديون والقروض، وجعلنا المستهلك الفلسطيني مشتريا لما هب ودب من السلع إما الاسرائيلية أو غير الفلسطينية إستيرادا عبر معابر الاحتلال المختلفة.

والآنكى من ذلك كله أننا نصفق لأنفسنا لنجاحات وهمية ... نعلن هنا وهناك مثلا عن تصنيف هيئات الحكم المحلي، وما حققته هذه الهيئة أو تلك. وكافة المعايير والأسس التقيمية التي يتم الاستناد إليها تتعلق بالتخطيط للتطبيق وليس بالتطبيق أو بالتنفيذ.

من دون أدنى شك يعني المواطن مثلا أن إقرار ميزانية الهيئة المحلية وخططها ومخططها الهيكلي سيكون أكثر إنتاجية لو تم إشراكه بها، وسيفرح المواطن لو وجد وثائق الهيئات المحلية في متناول يده وبسهولة ومن خلال شبكات التواصل العالمية، وسيفرح لأشياء كثيرة تتعلق بالحياة الداخلية لكادر وقيادة الهيئات المحلية، وجميع هذه المؤشرات هي التي – للأسف – تعتبر المعيار لتقييم مدى كفاءة الهيئات المحلية. وعندما تصدر التقارير والتصنيفات ... نقرع الأجراس ونصفق ونمدح أنفسنا ويجري تصنيف الهيئات المحلية كما تصنف فصائل الدم (A+، B-) ونقيم الولائم من ميزانية الهيئة المحلية ذاتها ... والمثل يقول " مادح نفسه كذاب".

الحقيقة أن غالبية الهيئات المحلية تشكل لجانها "الاستشارية" كمتطلب تفرضه وزارة الحكم المحلي، تماما كما تفرض وزارة التربية والتعليم مجالس أولياء ألأمور كمتطلب. والحقيقة أن إشراك المجتمع في الخطط والمشاريع والدراسات في أغلبها عملية إشراك شكلية أيضا كمتطلب، جلّ جوهرها هو " شاور وخالف". والحقيقة أن المواطن إن ّ كتابا الى الهيئة المحلية يصله الرد متأخرا كثيرا أو لا يصل وربما تناصبه الهيئة المحلية العداء وتتهمه بأنه لديه "أجندة خارجية" هذا المصطلح السحري، وقد عجبت لرد هيئة محلية يقول لمواطن بأن " لجنة البناء والتنظيم المحلية ... قررت في جلستها الأسبوعية رقم ..... المنعقدة بتاريخ ...... تأجيل بحث الطلب" / الله أكبر. وهل تعلموا أيها ألأحبة أن بعض الهيئات المحلية لا تلتزم بقرارات المحاكم؟، ولا بقرارات صادرة عن الحكم المحلي ولا حتى تعليمات أو قرارات الوزير. والحقيقة أن بعض هيئات الحكم المحلي ليس فقط لا تلتزم بقرارات المحاكم، وتقدم لها أحيانا معلومات مغلوطة ووثائق غير صحيحة، بل أيضا تنّصب نفسها مشرّعا، فتصدر أنظمة دون سند قانوني وهي أصلا ليست الجهة المخولة بإصدار هذه الآنظمة وتحديدا تلك التي تتعلق بفرض غرامات أو عوائد غير منصوص عليها في القانون. والحقيقة أيضا أن بعض هيئات الحكم المحلي لديها معايير مزدوجة في التعامل مع المواطنين. وذات يوم قالت لي زميلة مهندسة حقيقة صادمة " في البلدية .. السياسة كما يلي ... إن عرفت هينا إضحكنا عليك، وإن ما عرفت ... راحت عليك " ... فلمن تقرع الأجراس .. ولمن نصفق ... مادح نفسه كذاب.

لماذا لا تتضمن دراسات التقييم أسئلة تهم المواطن " في العضل كما يقولون" وبضمنها تلك المتعلقة بفحص عدد القضايا الماثلة في المحاكم بحق الهيئة المحلية أو ضدها، بفحص عدد القضايا العمالية العالقة، بفحص تلك الشبهات المتعلقة بسوء إستخدام السلطة والصلاحيات، وبفحص تلك الحالات التي يوجد فيها معايير مزدوجة في التعامل. لماذا لا تتضمن تلك الدراسات الاستطلاعية أسئلة تتعلق بمدى رضى المواطن عن آداء الهيئات المحلية، ولماذا لا يتم رصد عدد حوادث الاعتداء الجسدي واللفظي داخل الهيئات المحلية سواء من المواطن أو ضده، أو من الموظف أو عضو المجلس أو ضده؟ ولماذا لا يتم رصد عدد مخالفات البناء لدى أعضاء الهيئة المحلية أنفسهم أو كادر الهيئة المحلية؟ لماذا لا يتم في التقييم لقاء المواطنين؟

كيف لي مثلا أن أقرع الأجراس وأصفق لهيئة محلية لا تطبق قرارات المحاكم؟ أو هيئة محلية يضرب عضو مجلسها داخلها؟ أو لهيئة محلية يطلق الرصاص على رئيس مجلسها؟ ( طبعا ليس هو الملام) كيف لي أن أصفق وأقرع الأجراس لهيئة محلية يخالف رئيس الهيئة أو أي من أعضاءها نظام البناء حيث لديهم تعديات على الارتداد والنسبة المؤية والنسبة الطابقية ومواقف السيارات بخلاف الأنظمة والقوانين ويقول لك بعضهم " إحنا دفعنا المخالفة". كيف لي أن أصفق لهيئة محلية تتغول على سيادة القانون وتتغول على التشريع وتنصب نفسها مشرعا وقاضيا ولا تحترم قرارات صادرة عن وزير الحكم المحلي أو اللجان الأعلى أو وزارة الحكم المحلي، وتعتبر نفسها " البلدية السوبر مان" تماما كما بعض قيادات العمل السياسي والفصائلي الفلسطيني " السوبر مان"؟

كيف لي أن أصفق وأطبل لهيئات محلية يغيب عن برنامجها المشهد الثقافي، وبرامج تمكين الشباب والمرأة والأطفال، ومشاريع تخدم جيل الشباب وبضمنها المشاريع ذات العلاقة بطاقات الشباب الذهنية والبدنية. كيف لي أن أطبل وأزمر وأهلل لهيئات محلية لا تحفظ الموروث المعماري الحضاري، كيف لي أن أطبل وأزمر لهيئة محلية لا تفكر بأن يكون لديها مكتبة عامة؟ كل ذلك أيها الأحبة يشكل معيارا لتقييم آداء الهيئات المحلية، أكثر من تلك المعايير التي تستفسر إذا ما نشرت الهيئة المحلية ميزانيتها على الملأ أم لا ( رغم أهمية ذلك).

مفترض أيضا أيها الأحبة، أنه بعد تصنيف الهيئة المحلية ومنحها "النيشان" أو " الأوسمة" وإذا ما تبين وجود إنتهاك كبير لدى هذه الهيئة بعد منحها النياشين والأوسمة أن يتم تجريدها فورا منها تماما كما يجرد العسكري من رتبته لفعل ينتهك " الف باء العسكر" أو الشرف العسكري.

نحن يا سادة يا كرام .. لم نحرر سنتمترا واحدا من أرضنا، ولا ملمترا واحدا من عقولنا فأخفقنا على الصعيدين الوطني والمدنى، فلم نؤسس لشىء ... أعطوا الدفة للأجيال الشابة .. تنحوا .. وعظم الله أجركم.

في مسرحيته الشعرية "قرقاش" للشاعر سميح القاسم عقّبت الأم عندما وردها نبأ استشهاد ولدها ومنحه وساما بالقول " ماذا .. ابني الذي ربيته أعوام .. في البؤس في الالام .. يعاد لي وسام ... خذوها .. خذوا الأوسمة .. وردوه اليّ .. اصبعا .. طبشورة .. محرمة".

وأنا بدوري أقول لكل " الطربانين" بتلقي الأوسمة والنياشين وشهادات التقدير والدروع والتصنيفات .... خذوها .. خذوا الأوسمة ... لكن حرروا لنا بقعة من عقولنا كي نتمكن من تحرير أوطاننا.

لمن تقرع الأجراس؟ .... لمن نصفق ونطبل ونزمر ... مادح نفسه كذاب... دون كيشوت ما زال بيننا ... يحارب بسيفه الوهمي .. طواحين الهواء. لم تعد تقرع الأجراس للأرض والشعب والقضية .... ذلك كان شعار القوى الوطنية عندما خاضت إنتخابات الهيئات المحلية سبعينات القرن المنصر.