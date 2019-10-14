فيديو| اشتية: سنعلن عن دفعات لسداد مستحقات الموظفين منتصف الشهر الجاري

رام الله- وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن ازمة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة" لم تنته بعد، ومصرون على استرداد كافة أموالنا من إسرائيل.

وأوضح اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم الإثنين، أن وزارة المالية ستعلن عن دفعات منتصف الشهر الجاري لسداد مستحقات الموظفين.

وجدد رئيس الوزراء رفض التهديدات الإسرائيلية المتعلقة باقتصادنا الوطني، وأكد أن من حقنا ان نستورد ما نريد وممن نريد ولا يحق لإسرائيل ان تملي علينا ارادتها التجارية او السياسية.

وطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته لمواجهة الاستيطان الاستعماري في الاراضي الفلسطينية.

واستنكر محاولات إنشاء "غرفة تجارة يهودا والسامرة" برئاسة بعض المستوطنين، وطالب بوقف ابتزاز العمال الفلسطينيين من خلال تجارة التصاريح.