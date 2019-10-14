وزير الاقتصاد: العجول المستوردة من الخارج في طريقها إلى فلسطين الآن

وطن: كد وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019 ان العجول المستوردة من الخارج في طريقها إلى فلسطين الآن وذلك في اطار خطة الحكومة الفلسطينية للانفكاك التدريجي عن البضائع الإسرائيلية.

وأكد العسيلي رفض التهديدات الإسرائيلية بمنع دخول البضائع الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل في حال العمل بقرار تقليل الاعتماد على العجول الإسرائيلية.

وكان ما يسمى "منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة" هدد "إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية من قبل السلطة فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من السوق الإسرائيلية.. ستقدم إسرائيل في المدى القريب على وقف إدخال منتوجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها".

بدوره، أوضح وزير الاقتصاد أن تنفيذ القرار ماضٍ، مشدداً على أنه لم يطرأ أي نقص على توفر اللحوم بالسوق المحلي أو تغير في أسعار اللحوم.

وأضاف: "نمارس حق طبيعي بتنويع مصادر البضائع.. الميزان التجاري 1 إلى 10 لصالح إسرائيل وهذا غير صحي ولابد من تعديله".