المالية: متأخرات رواتب 3 أشهر تصرف الخميس، واستكمال باقي المتأخرات مع رواتب الأشهر الـ3 المقبلة

رام الله- وطن: أعلنت وزارة المالية أنها ستقوم بسداد المتأخرات المترصدة من الرواتب الشهرية لصالح موظفي القطاع العام على مدار الـ6 أشهر الماضية، بناءً على مداولات وقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الاثنين.

وأوضحت في بيان لها، أنه سيتم سداد مجموع متأخرات رواتب ثلاثة أشهر وهي (نيسان، أيار، حزيران)، دفعة واحدة يوم الخميس الموافق 17/10/2019.

كما سيتم سداد متأخرات رواتب الأشهر (تموز، آب، أيلول) بالتزامن مع رواتب (تشرين أول، تشرين ثاني، كانون أول)، حيث سيتم صرف رواتب هذه الأشهر بنسبة 100% في موعدها.

وعبرت الوزارة عن تقديرها واحترامها لموظفي القطاع العام لثباتهم وصمودهم وتفهمهم لخطوات المواجهة المالية التي اتخذت من قبل القيادة والحكومة الفلسطينية على مدار الـ8 أشهر الماضية.