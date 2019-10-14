بوتن في السعودية.. يلتقي الملك سلمان ويبحث التعاون المشترك

رام الله- وطن : وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الاثنين، العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية للمملكة لأول مرة منذ عقد ونيف.

ويلتقي الرئيس الروسي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث سيناقش العاهل السعودي مع بوتين قضايا التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ويتناول اللقاء بين الملك سلمان وبوتين آفاق التعاون بين الرياض وموسكو في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادلات الثقافية والإنسانية.

ويقوم الرئيس الروسي بزيارة إلى منطقة الخليج تشمل السعودية والإمارات، وتتضمن زيارة الرئيس الروسي إلى الرياض وأبوظبي توقيع العديد من الاتفاقات الاقتصادية.

المصدر : سكاي نيوز