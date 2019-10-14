محكمة الاحتلال تمدد توقيف المحامي الأسير أصيل زغيبي للمرة الثانية

وطن: مددت محكمة سالم العسكرية توقيف المحامي أصيل ضياء زغيبي(26عاماً) من سكان حي البساتين في مدينة جنين، وذلك للمرة الثانية على التوالي مدة أسبوعين.

وأفاد مكتب "إعلام الأسرى" بأن قوات الاحتلال اعتقلت المحامي زغيبي بتاريخ 29/9/2019 خلال حملة الاعتقالات التي نفذتها ضد قيادات وعناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد نقلته إلى مركز تحقيق الجلمة قبل أن تنقله إلى سجن مجدو.

وأضاف بأن الأسير زغيبي عرض على المحكمة أول مرة قبل أسبوع، وتم تمديد اعتقاله لاستكمال التحقيق معه، ومؤخراً مددت المحكمة له الاعتقال مرة أخرى بحجة استكمال الإجراءات القضائية بحقه، علماً بأنه أسير محرر كان اعتقل سابقاً وأمضى عاماً في سجون الاحتلال.