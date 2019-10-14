وفد من حركة الجهاد برئاسة النخالة يصل القاهرة لبحث مستجدات الوضع الفلسطيني

وطن: قالت حركة الجهاد الإسلامي إن أمينها العام زياد النخالة وصل العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد، لبحث مستجدات الوضع الفلسطيني وتعزيز العلاقات مع مصر.

وقالت الحركة في بيان لها وصل الاثنين، "إنه وتلبية لدعوة مصرية، وصل الأمين العام زياد النخالة إلى القاهرة على رأس وفد يضم عددا من أعضاء المكتب السياسي، وسيلتحق باقي اعضاء الوفد من قطاع غزة هذا اليوم".

وأضافت "من المقرر أن يجري الوفد اجتماعات مع المسؤولين المصريين حول مستجدات الوضع الفلسطيني وتعزيز العلاقات مع مصر".

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. محمد الهندي، أن حركته تلقت دعوةً لزيارة القاهرة العاصمة المصرية، بهدف بحث المستجدات على الساحة الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة، والعلاقات الثنائية بين الجهاد الإسلامي والجمهورية المصرية.

وقال الهندي "ان الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوطاً كبيرةً حتى لا تتم المصالحة الفلسطينية"، مضيفاً "أن مرحلة التحرر الوطني تحتاج لبناء مرجعية وطنية لأننا فصائل وقوى لنا برامج سياسية مختلفة".

وعن دعوة رئيس السلطة محمود عباس لإجراء الانتخابات بين د. الهندي "بأن الوحدة الوطنية على أساس استراتيجية موحدة هي الحل للقضايا الفلسطينية وليس الانتخابات القادمة".