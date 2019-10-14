للمرة الثالثة.. تجديد "الإداري" بحق الأسير المقدسي عدنان الرجبي

رام الله- وطن: جددت سلطات الاحتلال أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المقدسي عدنان خالد مرتضى الرجبي(27عاماً) للمرة الثالثة على التوالي، بتعليمات وتوصيات مباشرة من رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، وذلك لمدة شهرين إضافيين.

وذكر مكتب "إعلام الأسرى" بأن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير المحرر الرجبي بتاريخ 14/10/2018 بعد اقتحام منزله في البلدة القديمة في القدس، وبعد يومين أصدرت بحقه قرار اعتقالٍ إداري ومدته ستة أشهر، بقرارٍ عسكري من وزير جيش الاحتلال مباشرة أفيغدور ليبرمان.

وأوضح بأن محكمة الاحتلال في القدس جددت الاعتقال الإداري بحق الأسير الرجبي للمرة الثانية مدة ستة أشهر جديدة قبل الإفراج عنه بساعات فقط، واليوم جددت له الأمر الإداري للمرة الثالثة، وهذه المرة بتعليمات مباشرة من رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير الرجبي كان اعتقل سابقاً عدة مرات، ويبلغ مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال خمس سنوات، وقد كان تزوج حديثاً قبل اعتقاله الأخير بعدة أسابيع.